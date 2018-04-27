Antalya'da 'yangın' alarmı

TÜRKİYE genelinde orman yangınlarına karşı birinci derece hassas bölge olan Antalya'da, bin 71 işçi, 179 ilk müdahale aracı, 3 helikopter ve 1 uçakla yangınlara yönelik hazırlıklarını yaptı. Normal şartlarda 1 Haziran günü dikkate alınarak başlanan hazırlıklar, bu yıl sıcaklıkların erken başlaması dolayısıyla 1 ay öne çekildi. Çalışmalar kapsamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında 'Orman Yangını ile Mücadele Komisyonu', Nebiler Mahallesi'ndeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, Antalya'nın orman varlığının en iyi iller arasında yer aldığını ve yüzde 54'ünün ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Mavi ile yeşilin buluşmasını sağlayan ormanların turizm kenti Antalya'nın en büyük zenginliği olduğunu belirten Karaloğlu, "Yeryüzündeki cennet dediğimiz Antalya'nın en önemli varlığı ormanlarımızdır. Yaz ayları çok kurak olduğu için her sene maalesef çok sayıda yangın ile mücadele eden bir il konumundayız. Bu nedenle kurumlar arasındaki koordinasyon çok önemli. Kararları harfiyen uygulamanızı istiyoruz" dedi.

'YANAN ALANLAR YİNE ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

Bütün tedbirlerin alınması durumunda bile yine orman yangını çıkabileceğine dikkat çeken Karaloğlu, son yıllarda yanan alanların yeniden ağaçlandırılarak kazanılması konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Karaloğlu, şöyle konuştu: "2016'da Kumluca'da büyük bir yangın yaşadık. Geçen sene Adrasan bölgesine gittiğimizde hayretler içinde kaldık. Yanan bir kızılçamın etrafında 12 fidan gördüm. Bu bizim diktiğimiz fidanlar değildi. Kızılçamın tohumları 300 dereceye kadar dayanıklı. Etrafı temizlerseniz orman yeniden geliyor. Önemli olan fideyken koruyabilmek. Her yangından sonra peşkeş haberleri çıkıyor. Orman alanının bir şeye dönüştürülmesi mümkün değil. Ormanları anayasa ile koruruz. Bu şehrin en önemli özelliği ormanı ve denizidir. Bu şehirde yaşayan herkes ormanları, kendi bahçesi gibi görmeli. Bu konuda toplumsal duyarlılığa ihtiyaç var."

'ANTALYA ORMAN YANGINLARINDA LİDER OLDU'

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise toplantıda bir sunum yaptı. Antalya'daki orman varlığının Türkiye'de kişi başına düşen orman ortalamasının üstünde olduğunu belirten Dikici, Antalya'da yıllık ortalama 250 civarı yangın çıktığını söyledi. Geçen yıl 273 yangın çıktığını dile getiren Dikici, 2 bin 750 hektar alanın bu yangınlardan zarar gördüğünü belirtti. Son 50 yılda çıkan yangıların yüzde 11'inin Antalya'da meydana geldiğini anlatan Dikici, "Türkiye genelinde, yanan alan ve yangın sayısında geçen sene lider olduk. 2018'de bugüne kadar 9 yangın çıktı ama önemli bir durum yok. Son 10 yılda aylara göre yangın dağılımında haziranda yoğunluk başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayları da bizim için çok kritik" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINA İHA'LI ÖNLEM

Geçen yıl çıkan yangınların 62'sinin kasıtla çıktığını açıklayan Dikici, Orman Genel Müdürlüğü'nün, yangınların önlenmesi ve alanların taranmasında İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılmasına yönelik proje yürüttüğünü söyledi. İHA'ların 15 dakikada Antalya genelini taradığını aktaran Dikici, kasıtlı olarak yangın çıkaranlar açısından caydırıcı neden olacağını kaydetti.

TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ

Toplantının ardından alanda tatbikat gerçekleştirildi. Ormanlık alanda yakılan ateşe 1 helikopter ve 2 arazözle müdahale edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ormancılık Bölümü öğrencileri ile protokol üyeleri de tatbikatı dikkatle izledi.