Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103558
ALTIN
146.441
DOLAR
3.5783
STERLİN
4.7355
EURO
4.2031
Google Fotoğraflar artık çok daha hızlı!
Google Fotoğraflar artık çok daha...
Instagram'da hesap nasıl onaylatılır?
Instagram'da hesap nasıl onaylatılır?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl yaşıyor?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl...
banner468

Antalya'da yakalanmıştı! 5 bin dolar için midesini doldurmuş

Antalya Havalimanı’nda iç organlarında 78 adet kokain kapsülüyle yakalanan Venezuela uyruklu 29 yaşındaki Maria Rodriguez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi

Antalya'da yakalanmıştı! 5 bin dolar için midesini doldurmuş

Antalya Havalimanı’nda iç organlarında 78 adet kokain kapsülüyle yakalanan Venezuela uyruklu 29 yaşındaki Maria Rodriguez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:05
Antalya'da yakalanmıştı! 5 bin dolar için midesini doldurmuş
banner404

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önceden uyuşturucunun ya valiz ya da şahsın vücudunda getirileceği bilgisine ulaşan ekipler Venezuela uyruklu 29 yaşındaki Maria Rodriguez’i uçaktan indiği esnada gözaltına aldı.

5 bin dolar karşılığında kuryelik

Uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutan 29 yaşındaki Venezüellalı kuryenin iç organlarında çekilen röntgende kokain olduğu görüldü. Maria Rodriguez’in iç organlarında her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kapsül ortaya çıktı. Şüpheliden doğal yollarla 71 kapsül çıkarılırken, Rodriguez’in 5 bin Dolar karşılığında kuryelik yaptığı öğrenildi.

Venezuela uyruklu Rodriguez hakkında ‘Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılırken, Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından genç kadın yargılanmak üzere Antalya Adliyesi’ne sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAsayişKOKAİN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da yaşanan iğrenç olayda flaş karar!
Antalya'da yaşanan iğrenç olayda flaş karar!
Komşuda kaçak parfüm operasyonu
Komşuda kaçak parfüm operasyonu
Silahla 93 liralık soygun yaptı, 200 liralık bisikletini unutarak kaçtı
Silahla 93 liralık soygun yaptı, 200 liralık bisikletini unutarak kaçtı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim