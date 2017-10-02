Antalya'da yakalanmıştı! 5 bin dolar için midesini doldurmuş

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zürih-Antalya seferini yapan uçakla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önceden uyuşturucunun ya valiz ya da şahsın vücudunda getirileceği bilgisine ulaşan ekipler Venezuela uyruklu 29 yaşındaki Maria Rodriguez’i uçaktan indiği esnada gözaltına aldı.

5 bin dolar karşılığında kuryelik

Uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutan 29 yaşındaki Venezüellalı kuryenin iç organlarında çekilen röntgende kokain olduğu görüldü. Maria Rodriguez’in iç organlarında her biri 10-12 gram ağırlığında 78 kapsül ortaya çıktı. Şüpheliden doğal yollarla 71 kapsül çıkarılırken, Rodriguez’in 5 bin Dolar karşılığında kuryelik yaptığı öğrenildi.

Venezuela uyruklu Rodriguez hakkında ‘Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılırken, Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından genç kadın yargılanmak üzere Antalya Adliyesi’ne sevk edildi.