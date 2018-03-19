Antalya'da yakalanan hırsızın savunması şoke etti!

ANTALYA'DA kablo hırsızlığından yakalanan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Hırsız ifadesinde, "Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı" diyerek polisi şaşkına çevirdi.
ÜÇ İLÇEDE ENERJİ HATLARININ KABLOSU ÇALINDI
Polisi alarma geçiren enerji ve nakil hatlarındaki hırsızlık olayı, çeşitli tarihlerde Korkuteli, Kepez ve Aksu ilçelerinde meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerine yakın bölgede bulunan tüm kameraları takibe aldı.
19 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan çalışma sonunda hırsızlık saatine yakın bir zamanda B.E. adına kiralanan otomobillerin bölgeye geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, B.E., S.K. ve O.B. adlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
"BENİM BRANŞIM HIRSIZLIK DEĞİL, KADIN SATMAK"
Ancak suçlamaları kabul etmeyen B.E. ifadesinde, "Otomobilleri kadın satmak için kullanıyorum. Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak" dedi.
GÜNDÜZ KADIN PAZARLAMA, GECE HIRSIZLIK
B.E'nin gece yarısına kadar kadın pazarladığı, ilerleyen saatlerde ise hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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