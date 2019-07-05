Antalya'da yakalanan hırsızdan pes dedirten savunma

Antalya'da bir işyerinde tırnakçılık yöntemi ile bin lira hırsızlık olayına karışan Ü.U isimli kadın, polis tarafından yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istedi. Kabul etmeyince iftira attı" dedi

Antalya'da yakalanan hırsızdan pes dedirten savunma
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POLİSİ alarma geçiren dolandırıcılık olayı Antalya Muratpaşa ilçesinde Şarampol Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi.Olayın ardından harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Ü.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit edip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ü.U.'nun birçok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde falcılık yaptığını söyleyen Ü.U, "Fala bakarken benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmeyince iftara attı" diye konuştu. Ü.U, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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