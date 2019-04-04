Antalya'da yağmur kaza getirdi, kayan araçlar bariyere çarptı

KAZA, Antalya-Kemer yolundaki ilk kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Erdem'i kullandığı 07 ADF 352 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle kırılan bariyeri aşarak karşı şeride savruldu. Kazada, sürücü Erdem yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Aynı noktadaki ikinci kazada ise Kemer'den Antalya yönüne seyreden Mehmet Günay yönetimindeki 06 YG 550 plakalı otomobil kayarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Günay'ın otomobili aynı istikametteki Bilal Delen'in kullandığı 27 ABR 245 plakalı otomobile de çarptı. Her iki araçta maddi hasar meydana gelirken kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.