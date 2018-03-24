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Antalya'da yağlı güreş sporcusuna ve başpehlivana silahlı saldırı

Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı

Antalya'da yağlı güreş sporcusuna ve başpehlivana silahlı saldırı

Antalya'da yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı ve başpehlivan Hakkı Aygün'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı

24 Mart 2018 Cumartesi 17:02
Antalya'da yağlı güreş sporcusuna ve başpehlivana silahlı saldırı
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Y.T. (33), Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı (21) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi. 

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AntalyaYağlı GüreşSporcuBaşpehlivan
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