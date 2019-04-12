Antalya'da vatandaşları iş ve emeklilik vaadiyle 770 bin TL dolandırdılar

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince 3 aylık süren projeli çalışma sonuçlandırıldı. Edinilen bilgiye göre kendisini karakol komutanı, yüzbaşı, başkomiser, müsteşar, dedektif olarak tanıtıp 15 müştekiye kamu kurumlarına devlet memuru olarak atama, SGK'dan emekli yapma veya SGK primlerini yükseltme vaadiyle toplamda 770 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada olaylarda kullandıkları çok sayıda sahte iş başvuruları SGK dökümleri emekli bildirimleri değişik kurumlara ait kaşe ve mühürler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.