Antalya'da vana hırsızları yine iş başında

Geçtiğimiz aylarda Korkuteli’ne bağlı Yazır mahallesinde sulama suyu hidrantlarının vanalarına dadanan hırsızlar, bu kez Bayat mahallesinde sulama suyu vanalarını söküp kesip götürdü. Bayat mahallesi Aktaşlar mevkiinde geçtiğimiz gece sulama birliğinin sulama borusu ile birlikte çiftçilerin vanalarını çaldılar

Antalya'da vana hırsızları yine iş başında
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ÖZELLİKLE gece yarısı bölgeyi gezerek keşif yapan hırsızlar, sulama suyu vanalarını söküp kesip götürdü. Sulama Birliği Başkanlığı, sulama vanalarını çalan hırsızların çiftçiyi mağdur ettiğini belirterek çiftçileri şüphelendikleri kişileri jandarmaya ihbar etmeleri konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 09:12
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