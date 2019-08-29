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Antalya'da vahşet! İşkence edip öldürüldü

Antalya'da sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak telef edildi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü.

ASAYİŞ 29.08.2019, 10:30 29.08.2019, 10:36 Tugay Tönget
Antalya'da vahşet! İşkence edip öldürüldü
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OLAY, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanıp öldürüldü. Köpek ölüsünü görenler, durumu polise haber verdi. Yapılan incelemede köpeğe tahta parçasıyla vurulduğu, işkence yapıldıktan sonra çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak telef edildiği belirlendi.Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü. Köpeğin işkence yapılarak telef edilmesine tepki gösteren hayvanseverler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

#Vahşet #konyaaltı #Antalya
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