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Antalya'da vahşet! Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Antalya'da vahşet! Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:45
Antalya'da vahşet! Emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürüldü
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ANTALYA'DA emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi 5. katta oturan emekli öğretmen Faik Akyol'dan (61) dünden beri haber alamayan yakınları, çilingir çağırarak evin kapısını açtırdı.
Eve giren yakınları, Akyol'u balkonda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri Akyol'un bıçakla öldürüldüğünü belirledi.
Kıyafetleriyle yaralarına tampon yapmış
İlk incelemede, evin salonunda bir kavga yaşandığı, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Akyol'un, saldırganın gitmesinin ardından karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı ve yardım istemeye çalıştığı tespit edildi.
Maktulun eşi Fatma Akyol'un, torunlarına bakmak için İzmir'deki kızının yanına gittiği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fatma AkyolFaik Akyol
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