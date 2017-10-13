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Antalya'da uyuşturucuya geçit yok!

Antalya'da bir otomobilin yedek lastiği ve kapısına gizlenmiş 8 kilo esrar ele geçirildi. Karı koca şüphelilerin, polislerin dikkatini çekmemek için, üç çocuğuyla aile görüntüsü vermeye çalıştıkları belirlendi

Antalya'da uyuşturucuya geçit yok!

Antalya'da bir otomobilin yedek lastiği ve kapısına gizlenmiş 8 kilo esrar ele geçirildi. Karı koca şüphelilerin, polislerin dikkatini çekmemek için, üç çocuğuyla aile görüntüsü vermeye çalıştıkları belirlendi

13 Ekim 2017 Cuma 17:54
Antalya'da uyuşturucuya geçit yok!
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ANTALYEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden bir otomobille kente uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaştı. Yer ve zamanın belirlenmesinin ardından ekipler Aksu girişinde 07 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada otomobilin yedek lastiği ve sağ ön kapı sacının arasına zulalanmış piyasa değeri 40 bin TL olan, 8 kilo esrar maddesi ele geçirildi. M.Ç ve eşi M.Ç gözaltın alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama nakletme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Antalya'da yaşayan çiftin çocuklarıyla aile görüntüsü vererek arama noktalarından rahatlıkla geçmeyi hedefledikleri öğrenildi.

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Antalya Emniyet MüdürlüğüAntalyEsrar
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