Antalya'da uyuşturucuya geçit vermediler! Kilolarca ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak 3 aydır sürdürülen çalışma tamamlandı.

Turizm sezonunda piyasaya sürülecekti

Turizm sezonunda Antalya'da piyasaya uyuşturucu madde sürecekleri iddia edilen şahısların tüm organizasyonunu çökertmeye yönelik olarak gerçekleştirilen 6 operasyonda 125 kilo 602,2 gram esrar maddesi, 152,6 gram eroin ile 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 4 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 19 şüpheli tutuklandı.