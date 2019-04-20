Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama

FİNİKE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, suç örgütü üyelerinin, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi ile çevre il ve ilçelerden temin ettikleri uyuşturucuyu Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde sattığını belirledi. Örgüt üyelerini fiziki ve teknik takibe alan ekipler, uyuşturucu satıcılarıyla bağlantı kurdu.

SATIŞ ANI KAMERADA

Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, Yuvalı Mahallesi'nde bağlantı kurdukları örgüt üyelerinden çeşitli miktarda uyuşturucu satın aldı. Satış işlemi sırasında, uyuşturucu satıcılarının çocuklarının da yanlarında olduğu görüldü. Bu anları gizli kamerayla kaydeden ekipler, yeterince delil topladıktan sonra 16 Nisan Salı günü 26 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

260 jandarma personelinin katıldığı ve narkotik köpeklerinin de kullanıldığı baskında; 244,71 gram eroin, 115 sentetik uyuşturucu hap, 49,68 gram skunk, 24,93 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, hassas terazi, çalıntı motosiklet, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 695 TL ele geçirildi. Operasyonda 11'i kadın 25 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı kaydedildi.