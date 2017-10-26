Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Polis şok oldu!

EDİNİLEN bilgiye göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, devriye görevleri esnasında Gebizli Mahallesi 1109 Sokak üzerindeki hafriyat dökülü alanda bir genç gördü. Polisin geldiğini fark eden genç inşaatlık alanda gözlerden kayboldu. Gencin o bölgeye bir şeyler sakladığından şüphelenen ekip geniş çaplı arama yaptı. Alandaki taşların altına tek tek bakan ekip, çorap içinde poşetlenmiş uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri tek tek açtığı poşetlerdeki uyuşturucu maddeyi delil poşetine döktü. Yunus timleri şüpheli genci yakalamak için bölgede çalışma başlattı.