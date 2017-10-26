Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108208
ALTIN
155.219
DOLAR
3.7753
STERLİN
4.9983
EURO
4.4620
26 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Polis şok oldu!

Antalya’da hafriyat alanına çorap içinde taşın altına saklanan uyuşturucu madde, yunus timleri tarafından bulundu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Polis şok oldu!

Antalya’da hafriyat alanına çorap içinde taşın altına saklanan uyuşturucu madde, yunus timleri tarafından bulundu

26 Ekim 2017 Perşembe 11:11
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Polis şok oldu!
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, devriye görevleri esnasında Gebizli Mahallesi 1109 Sokak üzerindeki hafriyat dökülü alanda bir genç gördü. Polisin geldiğini fark eden genç inşaatlık alanda gözlerden kayboldu. Gencin o bölgeye bir şeyler sakladığından şüphelenen ekip geniş çaplı arama yaptı. Alandaki taşların altına tek tek bakan ekip, çorap içinde poşetlenmiş uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri tek tek açtığı poşetlerdeki uyuşturucu maddeyi delil poşetine döktü. Yunus timleri şüpheli genci yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaUyuşturucuPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı
Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı
Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak
Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak
Alanya Balıkçı Hali'ni kana bulayan zanlı adliyede
Alanya Balıkçı Hali'ni kana bulayan zanlı adliyede

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim