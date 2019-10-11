Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, S.H'nin Kızılarık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 kilo 540 gram esrar, 3 bin 440 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.H. hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.