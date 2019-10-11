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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da, bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında 1 kilo 540 gram esrar ve 3 bin 440 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

ASAYİŞ 11.10.2019, 10:55
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, S.H'nin Kızılarık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 kilo 540 gram esrar, 3 bin 440 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.H. hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

#Antalya #uyuşturucu operasyonu
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