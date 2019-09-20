Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesi ve Aksu Çayı civarında yapılan çalışmalarda H.U'nun kullandığı motosiklete yapılan aramada 1 kilo 115 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Polis, H.U'nun uyuşturucuyu M.H.T'den aldığını tespit etti. Baskın yapan polis M.H.T'yi de gözaltına alırken, evde yaptığı aramada 1 adet ecstasy hap ele geçirdi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklanırken, M.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.