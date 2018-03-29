Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinin Yeşildere 5, Gebiz ve Doğuyaka Mahallesinde 7 adrese Çevik ve Yunus timlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramada, 63 paket skunk, 4 gram esrar, 114 ecstasy hap, 3 tüfek, 83 fişek ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1’i çocuk 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.