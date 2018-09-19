Antalya'da uyuşturucu operasyonu

İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde operasyon yapıldı. Özel Harekat, Terörle Mücadele, Trafik, Çocuk Şube, Güvenlik Şube, Havacılık, KOM, Çevik Kuvvet, Asayiş, Konyaaltı-Kepez-Muratpaşa-Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 255 polisin görev aldığı operasyona, helikopterle de destek verildi. Operasyonda 682 şüphelinin GBT sorgusu yapılırken, 241 araçta arama yapıldı. 35 araç sürücüsüne eksiklerinden dolayı 19 bin 414 TL ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi. Operasyonda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 4 kişi ise yakalandı. 23 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, 6 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bir kişiye de 6136 sayılı ruhsatsız silah bulundurmak işlem yapıldı. Baskında, 100 paket halinde 99,9 gram eroin, 22 paket halinde 10,5 gram kokain, 245 gram esrar, hassas terazi, 3 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 865 TL ele geçirildi.