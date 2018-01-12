Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Ocak 2018 Cuma
Günlük Burç Yorumu - 12...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Antalya'da polis tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheliler, görüntü alan gazetecilere, "Çek, çek, yakışıklı olsun" diye bağırdı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Antalya'da polis tarafından düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheliler, görüntü alan gazetecilere, "Çek, çek, yakışıklı olsun" diye bağırdı

12 Ocak 2018 Cuma 17:53
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
banner404

ANTALYA'DA bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Serik ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda T.T., S.Y., S.K., M.A., M.O., M.K., A.K., İ.T., D.K., N.D.K., M.U. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 2 kilo 123 gram esrar, 5 gramlık paketler halinde 9 paket eroin, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tüfek, 7 tüfek fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 870 lira ele geçirildi.
İfadelerinin ardından sağlık kontrolü için Sema Yazar Polikliniği'ne getirilen şüphelilerden bazıları, görüntü alan gazetecilere, "Çek, çek, yakışıklı olsun" diye bağırdı. Geniş güvenlik önlemleri altında araçlara alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev sahibine kızan kiracı, evi ateşe verdi
Ev sahibine kızan kiracı, evi ateşe verdi
Bıçakladığı karısını eve kilitledi! Balkondan çıkmaya çalışırken de...
Bıçakladığı karısını eve kilitledi! Balkondan çıkmaya çalışırken de...
Uyuşturucu baronu kadından pes dedirten sözler: Çıkınca da satacağım
Uyuşturucu baronu kadından pes dedirten sözler: Çıkınca da satacağım

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim