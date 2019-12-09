Antalya'da uyuşturucu operasyonu

İL Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Selimiye mevkisinde yaptıkları yol kontrolünde, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamada, yolculardan Hayrullah K.'nin (44) valizinde 5 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, Hayrullah K. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.