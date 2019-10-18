Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Varsak Altıayak Mahallesi'nde kenevir bitkisi yetiştirildiği ve uyuşturucu madde depolandığı yönünde bilgiler üzerine, baskın yapan ekipler, 45 kök keneviri, 1 kilo 382 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili evdeki Ö.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı. '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçlarından haklarında işlem yapılan şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.