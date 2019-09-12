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Antalya'da 'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü

Antalya'da, 'Uyuşturucu kullandım, bana yardım et' diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçıp, girdiği 3 katlı binanın çatısından atlayarak ağır yaralanan üniversite öğrencisi Berkhan B. (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ASAYİŞ 12.09.2019, 16:04
Antalya'da 'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü
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MURATPAŞA Güzeloba Mahallesi'nde 9 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde evinden çıkan üniversite öğrencisi Berkhan B., iddiaya göre arkadaşı K.B.'yi arayarak, "Uyuşturucu kullandım bana yardım et. Çabuk yanıma gel, sana ihtiyacım var, yanımda ol" diyerek, telefonu kapattı. Berkhan B., yanına gelen arkadaşıyla kısa süre sohbet ettikten sonra koşarak kaçmaya başladı. K.B. de gözden kaybolan arkadaşını aramaya başladı ancak sonuç alamadı.

KAPILARI YUMRUKLADI
Berkhan B., aynı mahalledeki 1207 Sokak'taki 3 katlı binanın önüne geldi. Zillere basan genç, kapının açılmasıyla binaya girdi. Tek tek daire kapılarını yumruklayan genç, 2'nci kattaki dairede oturan kadının kapıyı açması üzerine, "Abla uyuşturucu kullandım" dedi. Korkan kadın kapıyı kapatarak, durumu polise bildirdi. Binanın çatısına çıkıp atlayan genç, bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düşerek ağır yaralandı.

3 GÜN SONRA ÖLDÜ
Gürültü üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, kan içinde yatan Berkhan B. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Berkhan B., bugün sabaha karşı yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Berkhan B.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

#Antalya #Uyuşturucu
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