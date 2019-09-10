Antalya'da 'Uyuşturucu kullandım' diyerek arkadaşını çağırdı sonrası felaket!

ANTALYA’da, üniversite öğrencisi B.B.(19), "Uyuşturucu kullandım, bana yardım et" diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçarak, rastgele girdiği 3 katlı binanın çatısından atladı. Bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düşen B.B., ağır yaralandı.

KAPILARI YUMRUKLADI

B.B., aynı mahalledeki 1207 Sokak'taki 3 katlı binanın önüne geldi. Zillere basan genç, kapının açılmasıyla binaya girdi. Tek tek daire kapılarını da yumruklayan B.B., 2'nci kattaki dairede oturan kadının kapıyı açması üzerine, "Abla uyuşturucu kullandım" dedi. Korkan kadın, kapıyı B.B.'nin üzerine kapatarak, durumu polise bildirdi.

ÇATIDAN ATLADI

B.B. daha sonra binanın çatısına çıktı. Çatıdan atlayan genç, bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düştü. Gürültü üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, kanlar içinde yatan B.B.'yi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.B., ambulansla özel hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki B.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

ARKADAŞI OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ

Polis olay yerinde inceleme yaparken, arkadaşını aramaya devam eden K.B., kalabalığı fark etti. Evin önüne geldiğin de hastaneye kaldırılan kişinin arkadaşı olduğunu öğrenen K.B., büyük şok yaşadı. K.B. ve bina sakinlerinin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.