Antalya'da uyuşturucu diye kaya tuzu sattılar

OLAY, 9 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1047 Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Ömer Faruk Z. ve Soner Ç. (21), plakasız motosikletle 1047 Sokak'taki pazar alanına geldi. Bölge sakinleri ikilinin uyuşturucu satışı yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner Ç., tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Ardından tabancayı alan Ömer Faruk Z. de ateş etti. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri Atilla M.'nin sağ koluna isabet etti. Atilla M. kan içerisinde kalırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri ara sokakta yakalarken, Atilla M. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olayda kullanılan tabancayı başka bir sokakta bulurken, olay yerinde ise 7 adet boş kovan buldu.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili incelemeyi sürdüren polis, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Faruk Z., Gönül D. (20), Soner Ç., Emre M. (23), Murat K. (32) ile hastanede tedavisi yapılan Atilla M., sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Ömer Faruk Z., 'kasten yaralamak' suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

UYUŞTURUCU YERİNE KAYA TUZU VERMİŞLER

Olayda yaralanan üniversite öğrencisi Atilla M., savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada tanıştığı Gönül D. ile cinsel ilişkiye girmek için 8 Ağustos'ta randevulaştıklarını söyledi. Gönül D.'nin telefonda, uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu kullanırken daha iyi seks yaptığını söylediğini anlatan Atilla M., "Tanıdığım uyuşturucu satıcısı olmadığını söyledim. Bana bir telefon numarası verdi ve ondan alabileceğimi söyledi. Verdiği numarayı aradım ve Ömer Faruk Z. ile gece yarısı buluştuk. Kendisine 200 TL verdim. O da pantolonumun cebine ufak bir şey sokuşturdu. Sonra ayrıldık. Uyuşturucuyu aldıktan sonra Gönül D.'yi aradım. Ancak sesimi duyunca hemen kapattı. Sosyal medya hesabından da beni engelledi. Şüphelendim ve cebimdeki paketi çıkarıp dilimi değdirdiğimde kaya tuzu olduğunu anladım" dedi.

'DOLANDIRILMAYI HAZMEDEMEDİM'

Bunun üzerine uyuşturucu aldığı Ömer Faruk Z.'yi yeniden telefonla aradığını belirten Atilla M., "Gönül D.'ye ulaşamadığımı ve kendisiyle görüşmem gerektiğini söyledim. Bana Lara tarafında olduğunu söyledi. Ardından telefonumu engelledi" diye konuştu. Dolandırılmayı hazmedemediğini, parasını almak istediğini belirten Atilla M., ifadesinde şunları dedi:"Ben de kardeşim Emre M. ve kuzenim Murat K.'ye, bir kişinin beni 200 TL dolandırdığını söyledim. Kardeşim, benim talimatımla Ömer Faruk Z'yi arayıp randevulaştı. 10 dakika sonra Ömer Faruk Z. ve Soner Ç, motosikletle olay yerine geldi. Beni görünce panikleyip kaçmak istediler. Ben de hızla koşarak motosikletin arkasında oturan Soner Ç.'yi tutup çektim. Motosiklet devrildi. Birbirimize vurmaya başladık. Soner Ç. tabancasını çıkarıp ayağıma doğru ateş etti. Sonra kardeşime ve kuzenime de ateş etti. Bu sırada Soner Ç'nin elinden silahı alan Ömer Faruk Z. bana doğru hedef gözeterek iki el ateş etti. Sağ kolumdan yaralandım. Şüpheliler motosikleti bırakıp kaçtı. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim" dedi.