Antalya'da, uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 21 gözaltı

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknik ve fiziki takiple önceden belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Jandarma Karakolu'nda toplanan ekiplerle saat 05.00 sıralarında konvoy halinde Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'ne gidildi. 2 komando timiyle 3 narkotik dedektör köpeğinin de eşlik ettiği operasyonda, 260 jandarma personeli, daha önce belirlenmiş evlere girerek arama yaptı. Evler ve çevresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 kişi de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlamalarıyla gözaltına alındı.



