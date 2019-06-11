Antalya'da unutup panik yaratan çantadan bakın ne çıktı?

OLAY, Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir bankın yanındaki çantayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Çantayı incelemesi uzman ekip beklenirken çantanın sahibi Mehmet Yıldız, koşarak olay yerine geldi. Çantanın kendisine ait olduğunu söyleyen Yıldız, "Arkadaşlarımla plajdan çıktık. Bir süre burada oturduk. Giderken çantamı unutmuşum. Eve gidince çantanın olmadığını fark ettim. Unuttuğum yerde böyle bir durum yaşanacağını tahmin ettiğim için taksiye binerek hızlıca geldim" dedi. Kontrol edilen çantadan yiyecek ve plaj havlusu çıktı. Polis tutanak tutup çantayı Yıldız'a teslim ettikten sonra, cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.