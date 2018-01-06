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Antalya'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Antalya'da, evinde fenalaşan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Antalya'da, evinde fenalaşan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:15
Antalya'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay saat 06.30 sırasında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3145 Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencisi, Emre Ö.(21) arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evinde sabaha karşı fenalaştı. Arkadaşlarının haber verdiği 112 acil servis ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç öğrenci doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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