Antalya'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

EDİNİLEN bilgiye göre, olay saat 06.30 sırasında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3145 Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencisi, Emre Ö.(21) arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evinde sabaha karşı fenalaştı. Arkadaşlarının haber verdiği 112 acil servis ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç öğrenci doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.