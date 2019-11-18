banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Antalya'da ucuz tatil vaadiyle 2 milyon liralık acente vurgununa şafak baskını

Antalya merkezli 7 ilde, Almanya’da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 5 yıldızlı otellerin görsellerini ve acentelerin ismini kullanarak ucuza tatil vaadiyle çoğunluğu Türk ve Alman vatandaşı yüzlerce kişiyi dolandırdıkları ileri iddia edildi. Şüphelilerin hesaplarındaki 2 milyon TL'yi Türkiye'de kullandıkları belirlendi.

ASAYİŞ 18.11.2019, 16:10
Antalya'da ucuz tatil vaadiyle 2 milyon liralık acente vurgununa şafak baskını
banner404

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçu yaptığını belirledikleri bir şebekeyi takibe aldı. Siber ekipleri, şüphelilerin, Almanya’da başka ülke vatandaşları adına kurulan şirketler üzerinden, oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya platformlarında Antalya'daki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yapıldığını belirledi.Şüphelilerin konum bazlı sponsorlu reklamlar vererek, Antalya, İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurmuş oldukları çağrı merkezi ofisleri aracılığıyla otel ve uçak rezervasyonlarıyla sahte fatura düzenledikleri bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını derinleştirerek sürdüren ekipler şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerden elde ettikleri parayı önce Almanya ve İsviçre’de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına aktardıkları ve bu hesaplardan da kendi hesaplarına aktararak çoğunluğu Türklerden oluşan yüzlerce Alman vatandaşı ile farklı ülke vatandaşlarını dolandırdıkları tespit etti.
Ulaştıkları bilgiler doğrultusunda ekipler, Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi olmak üzere 7 ilde isimleri tespit edilen 23 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada, çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, yurt dışında başka şahıslar adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte rezervasyon faturaları ile diğer belgeleri gizli bir sistemle depolayarak, bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.Şüphelilerin yurt dışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de bulunan kendi hesaplarına aktararak kullandıkları tespit edildi. Türkiye'deki mal varlıklarına mahkeme kararı ile tedbir konulan 23 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#Antalya #ucuz tatil #acente vurgunu #şafak baskını #antalya son dakika #Antalya asayiş #antalya haber
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 18 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:32
Öğle 12:48
İkindi 15:30
Akşam 17:53
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545