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Antalya'da tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 16 yaralı

Kepez'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu 14'ü Rus turist 16 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 21.09.2019, 15:15
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 16 yaralı
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SÜRÜCÜSÜ öğrenilemeyen 07 AAL 08 plakalı tur otobüsü, Aksu ilçesi yakınlarında devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri otobüste sıkışan bazı turistleri kurtardı. Yaralanan 14'ü Rus turist, 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 4'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#Antalya #Tur otobüsü #Yaralı #Kepez
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