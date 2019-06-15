Antalya'da tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7'si turist 11 yaralı

KAZA, saat 09.00 sıralarında Kumluca- Antalya Karayolu'nun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Mesut Eren Seyhan'ın kullandığı 31 ACC 424 plakalı tur minibüsü karşı yönden gelen Mehmet Bozkurt'un kullandığı 35 DB 3592 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Bozkurt, eşi ve 2 çocuğu ile tur minibüsünde bulunan, 2'si çocuk 7 Özbek ve Rus turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 11:36