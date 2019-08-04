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Antalya'da trafik kazasında anne ile 2 yaşındaki oğlu öldü

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı.

ASAYİŞ 03.08.2019, 21:13 Melike Temir
Antalya'da trafik kazasında anne ile 2 yaşındaki oğlu öldü
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HAKAN Çolak'ın kullandığı 34 J 6130 plakalı otomobil, Isparta'dan Antalya yönüne giderken Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde şarampole devrildi. Sürücünün 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen olay yerinde, eşi Merve Çolak (28) ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ailenin, ağır yaralanan 1 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde, baba Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba Çolak, tedavisinin ardından taburcu edildi. İstanbul'da toprağa verilecekler Anne Merve Çolak ile 2 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Cenazelerin uçakla İstanbul'a gönderileceği ve yarın baba Çolak'ın da katılımıyla toprağa verileceği belirtildi. Tatil için Antalya'ya geliyorlardı Çolak ailesinin, Merve Çolak'ın kız kardeşinin ailesiyle Antalya'da tatil yapacakları, bunun için de bir otelde yer ayırttıkları öğrenildi. Her iki ailenin gece geç saatlerde İstanbul'dan Antalya'ya iki araçla yola çıktıkları, önde olan Çolak ailesine ait aracın şarampole devrildiği belirtildi.

#Antalya #trafik kazası #Anne #2 yaşındaki oğlu #öldü #Merve Çolak #Yiğit Eymen
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