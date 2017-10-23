Antalya'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı

SELİN Coşkun, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Antalya 'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası nda AÜ Okul Öğrencisi Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Selin Coşkun , yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya'da yapılan otopsinin ardından dün sabah memleketi Isparta'ya getirilen Selin Coşkun, ikindi vakti Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun'un cenazesi tören sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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