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Antalya'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Selin Coşkun, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

Antalya'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Selin Coşkun, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

23 Ekim 2017 Pazartesi 23:03
Antalya'da trafik kazası genç kızı hayattan kopardı
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SELİN Coşkun, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Antalya'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Okul Öğrencisi Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Selin Coşkun, yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya'da yapılan otopsinin ardından dün sabah memleketi Isparta'ya getirilen Selin Coşkun, ikindi vakti Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun'un cenazesi tören sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Akdeniz ÜniversitesiSelin CoşkunAntalyaTrafik Kazası
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