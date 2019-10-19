Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KAZA dün saat 17: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Akça idaresindeki 59 YH 197 kamyonet, Antalya istikametinden Denizli istikametine seyrederken Mamatlar mevkiinde aynı istikamette seyreden ve Emin Solak idaresindeki 07 AFB 347 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 59 YH 197 plakalı araçta bulunan araç sürücüsü Süleyman Akça yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Şakir Dönmez yaşamını yitirdi. 07 AFB 347 plakalı araçta bulunan araç sürücüsü Emin Solak ve araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Zeybekoğlu, Durkadın Solak yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Medi Yaşam ve Korkuteli Devlet Hastanesine sevk edildiler. Kazada yaşamını yitiren Şakir Dönmez, Korkuteli Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından İzmir'e gönderildi.