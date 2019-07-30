Antalya'da torunuyla sahile gitti, denizde boğuldu

ESKİDEN çiftçilik yapan, emekli Mevlüt Abay, yazlık evlerinden bu sabah ayrılıp, torunu Busenaz ile Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı 8 No'lu sahile gitti. Abay, burada denize girerken, torunu ise kıyıda bekledi. Bir süre sonra dedesinin yüzerken, çırpınmaya başladığını gören Busenaz, sahilde bulunanlardan yardım istedi. Sahildekilerin yüzüp, yanına gittiği Mevlüt Abay kıyıya çıkarıldı ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abay'a müdahale etti. Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Abay, kurtarılamadı. Mevlüt Abay'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.