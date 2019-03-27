Antalya'da terzi dükkânına kurşun yağdırdı

Antalya'da Talip Gök'ün sahibi olduğu terzi dükkânı tabancayla kurşunlandı. Olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken camdan giren kurşun, kumaş standına isabet etti. Şüphelinin tabancayla ateş etmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.