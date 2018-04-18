Antalya'da terör propagandası operasyonu

İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda 17 Mart'ta gerçekleşen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine çalışma başlatıldı. Eşkali belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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