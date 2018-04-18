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Antalya'da terör propagandası operasyonu

Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da terör propagandası operasyonu

Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:24
Antalya'da terör propagandası operasyonu
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İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konyaaltı  Açık Hava Tiyatrosu'nda 17 Mart'ta gerçekleşen nevruz etkinliğinde terör örgütü  PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine çalışma başlatıldı. Eşkali belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PKKKCKAntalyaTerör PropagandaOperasyon
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