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Antalya'da tecavüze uğrayan genç kız, o anları anlattı

Antalya'da 9 ay önce tecavüze uğrayıp yol kenarına atılan ve ölümden dönen Kırgızistan uyruklu genç kız, olayı anlattı. Küfredilip bıçakla tehdit edildiğini, ancak sonrasını hatırlamadığını söyledi

Antalya'da tecavüze uğrayan genç kız, o anları anlattı

Antalya'da 9 ay önce tecavüze uğrayıp yol kenarına atılan ve ölümden dönen Kırgızistan uyruklu genç kız, olayı anlattı. Küfredilip bıçakla tehdit edildiğini, ancak sonrasını hatırlamadığını söyledi

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:00
Antalya'da tecavüze uğrayan genç kız, o anları anlattı
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ANTALYA'DA fuhşa zorlanan ve 9 ay önce öldüresiye dövülerek yol kenarına atılan Kırgız 22 yaşındaki Malika Nootieva, "Beni satan arkadaşım Diana'dır. Bakıcı olarak çalışıyordum. Beni aradı. Buluşup arabaya bindik. Soyunmamı isteyen Mustafa küfredip, yüzüme vurdu. Soyundurup bana tecavüz etmeye çalıştı. Bıçakla tehdit etti. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.,

3 KEZ BEYİN, 4 KEZ ESTETİK AMELİYATI OLDU

Antalya-  Korkuteli karayolunda geçen yıl  21 Aralık gecesi ağır yaralı halde bulunan kadın, ambulansla  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kadının,  Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva olduğu anlaşıldı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malika Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez estetik ameliyatı geçirdi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve annesi Adila Nootieva ile birlikte  Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk edilen Nootieva,  Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördüğü fizik tedavi sayesinde yürümeye başladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, garsonluk yapmak için  Antalya'ya geldiği anlaşılan Nootieva'nın, fuhşa zorlandığı öne sürüldü. Genç kadını fuhşa zorladığı iddia edilen Sefa Ç. ile  Korkuteli yolunda dövüp yola attığı ileri sürülen Mustafa Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklandı.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sefa Ç. hakkında 'fuhşa aracılık yapmak' suçundan  Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Mustafa Y. hakkında ise 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle  Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki dava açıldı.

Sanıklardan Mustafa Y.'nin yargılanmasına  Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Mustafa Y. ile Malika Nootieva ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"KÜFREDİP, BIÇAKLA TEHDİT ETTİ"

Kırgızistan'ın  İstanbul Başkonsolosu Erkin Mamasalieviç ile  Antalya Yardım Gönüllüleri sözcüsü Malit Mert, çok sayıda Kırgız vatandaşının da izlediği duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Malika Nootieva, "Beni satan Diana'dır. Diana benim arkadaşımdır. Ben bakıcı olarak çalışıyordum. İşten gelirken Diana beni aradı. Ben Mustafa, Sefa ve Diana ile buluşup arabaya bindik. Soyunmamı isteyen Mustafa küfredip, yüzüme vurdu. Soyundurup bana tecavüz etmeye çalıştı. Bıçakla tehdit etti. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Mustafa Y. ise Malika Nootieva'nın sözlerinin tamamen yanlış ve yalan olduğunu belirterek, "Arabada sadece ikimiz vardık. O gün kış ve karlıydı, benim alkollü olmam sebebiyle ona levyeyle vurup arabadan atma şansım mümkün değildir. Söylediklerini kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum, mağdurum" dedi.

Mahkeme başkanı Ahmet Cengiz Soysal, sanık Mustafa Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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21 AralıkKırgızistanKorkuteliAntalya3. Sayfa
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