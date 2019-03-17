Antalya'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçakladı

OLAY, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Cırnık Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Düden Çayı kenarındaki bir işletmenin otopark kısmına otomobilini park eden Abdulkadir E., arkadaşıyla birlikte araçta bir süre oturdu. Bu sırada işletmede gece bekçisi olarak çalışan Halis A. iki arkadaşın yanına gelerek uyarıda bulundu. Ardından Halis A. ile Abdulkadir E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Başına darbe alan Halis A., cebinden çıkardığı bıçağı Abdulkadir E.'nin göğüs ve kol kısmına sapladı.

BIÇAK KONTEYNERİN ALTINDA BULUNDU

Kan içerisinde yere yığılan Abdulkadir E.'nin adı öğrenilemeyen arkadaşı, Halis A.'yı uzaklaştırmak için tabancasıyla havaya doğru 3 el ateş etti. Ardından otomobile binerek Abdulkadir E.'yi hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve elinden yaralı olan Halis A.'ya olay yerinde müdahale etti. Polis, Halis A.'nın olayda kullandığı suç aleti bıçağı ise bir konteynerin altında buldu. Halis A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, yaralı Abdulkadir E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.