Antalya'da tartışma kanlı bitti

Antalya'da Sinan Andariman (26), sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sol dizinden tabancayla vurularak yaralandı. Polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Antalya'da tartışma kanlı bitti
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OLAY öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Andariman, henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Üzerindeki tabancayı çıkartan şüpheli, Sinan Andariman'ı sol dizinden vurdu. Yere yığılan Sinan Andariman, yakınları tarafından önce bir polikliniğe, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Andariman'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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