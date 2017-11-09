Antalya'da tapu dolandırıcılığı: Üstelik memur!

ALMANYA'DA yaşayan M.Ç. ve M.K, Antalya'nın Aksu ilçesindeki arsalarını satmak için kente geldi. Tapu müdürlüğünde işlemleri yapan iki müşteki, arsalarının iki ay önce bir müteahhitlik şirketine satışının yapıldığını öğrendi.

M.Ç. ve M.K'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışın sahte evraklarla gerçekleştirildiğini belirledi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Bursa ve Kırıkkale'de gerçekleştirdiği operasyonlarla R.U, U.U, A.Ç, S.A, H.Ç. ile Aksu Tapu Müdürlüğünde görevli kadın memur B.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, sahte kimlik ve tapular düzenleyerek daha önceden anlaştıkları memur B.B'nin yardımıyla satışı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Bu şekilde 2 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, mavzer, çok sayıda mermi, 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamaları bulunduğu öğrenildi.