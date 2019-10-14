Antalya'da talihsiz adam evde ölü bulundu
Korkuteli'de oturan Mehmet K. (51), eşi ve çocukları tarafından evde ölü bulundu.
ASAYİŞ 14.10.2019, 14:39
OLAY, saat 11.00 sıralarında Korkuteli'ne bağlı Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocukları mantar toplamak için depoya giden Mehmet K., evde yalnız kaldı. Bir süre sonra içeriden silah sesi geldiğini duyan eşi ve çocukları içeri girdiklerinde Mehmet K.'yı kanlar içinde buldu. Yakınları durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ulucak Mahalle Muhtarı Mustafa Demir'in aracıyla hastaneye doğru yola çıkarılan Mehmet K., yolda ambulansa aktarıldı. İlçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Mehmet K., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri intihar ettiği değerlendirilen Mehmet K.'nın ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Mehmet K.'nın cenazesi otopsi için morga konuldu.
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