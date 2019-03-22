Antalya'da taksicilerin kâbusu olmuştu! Yakalandı

Antalya'da bindiği taksilerin şoförlerini "Üzerimde döviz var, Türk lirası lazım" diyerek 10 bin lira dolandıran S.Ç., polis tarafından yakalandı.

Antalya'da taksicilerin kâbusu olmuştu! Yakalandı
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DOLANDIRICILIK olayı çeşitli tarihlerde Muratpaşa'da meydana geldi. Çevresine kendisini 'jeoloji mühendisi' olarak tanıtan ve bindiği ticari taksilerin ücretini ödemediği gibi "Üzerimde döviz var, bana Türk Lirası lazım" diyerek 4 şoförü 10 bin lira dolandıran S.Ç., kayıplara karıştı. Taksi şoförlerinin ihbarının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.Ç.'yi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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