Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si turist 4 kişi yaralandı. 

Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
banner404

KAZA, Serik ilçesinde bulunan turizm merkezi Boğazkent’te meydana geldi. Boğazkent turizm merkezinden Belek turizm merkezine doğru gitmekte olan İsmail K. yönetimindeki 07 YRB 17 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen plakası 07 LBF 55 ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun dışına fırladı. Kazaya ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Kazada ticari taksi sürücüsü İsmail K. ufak sıyrıklarla kurtulurken, taksinin içerisinde bulunan 2 turist yaralandı. 
Otomobil sürücüsü ağır yaralı 
Turistler vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan turistlerin kalça kemiklerinde kırıklar olduğu ve tedavi altına alındığını öğrenildi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazada ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AB'li Öğrenciler Gençlik Projesi için Antalya'da
AB'li Öğrenciler Gençlik Projesi için Antalya'da
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472