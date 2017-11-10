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Antalya'da tacizcinin ifadesi pes dedirtti

Antalya’da gofretle kandırdığı kız çocuğu 9 yaşındaki H.Ö.’yü 4 aydır istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan fayans ustası 54 yaşındaki H.A., tutuklandı. H.A’nın polisteki ifadesinde, "Şimdi ne söylesem inanmayacaksınız" dediği ortaya çıktı

Antalya'da tacizcinin ifadesi pes dedirtti

Antalya’da gofretle kandırdığı kız çocuğu 9 yaşındaki H.Ö.’yü 4 aydır istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan fayans ustası 54 yaşındaki H.A., tutuklandı. H.A’nın polisteki ifadesinde, "Şimdi ne söylesem inanmayacaksınız" dediği ortaya çıktı

10 Kasım 2017 Cuma 18:24
Antalya'da tacizcinin ifadesi pes dedirtti
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MURATPAŞA İlçesi’ndeki bir ilkokulda 4’üncü sınıf öğrencisi H.Ö., sınıf öğretmenine, aynı binada oturan komşuları H.A.’nın kendisine yaklaşık 4 aydır gofret alıp evine götürdüğünü ve istismar ettiğini, bunu en son 5-6 gün önce yaptığını söyledi. 

Okul yönetiminin durumdan haberdar edilmesi üzerine polise haber verildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk babası H.A.’yı gözaltına aldı. H.A.’nın polisteki ifadesinde, "Şimdi ben size ne söylesem inanmayacakcaksınız" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.

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Antalya'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı komşusu taciz etti
Antalya'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı komşusu taciz etti
Son Güncelleme: 10.11.2017 18:34
Anahtar Kelimeler:
AntalyaTaciz
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