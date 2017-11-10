Antalya'da tacizcinin ifadesi pes dedirtti

MURATPAŞA İlçesi’ndeki bir ilkokulda 4’üncü sınıf öğrencisi H.Ö., sınıf öğretmenine, aynı binada oturan komşuları H.A.’nın kendisine yaklaşık 4 aydır gofret alıp evine götürdüğünü ve istismar ettiğini, bunu en son 5-6 gün önce yaptığını söyledi.

Okul yönetiminin durumdan haberdar edilmesi üzerine polise haber verildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk babası H.A.’yı gözaltına aldı. H.A.’nın polisteki ifadesinde, "Şimdi ben size ne söylesem inanmayacakcaksınız" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.