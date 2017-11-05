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Antalya'da surlarda intihar girişimi

Antalya'da, eski kayınpederi tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia eden 35 yaşındaki Hakan C. tarihi Kaleiçi'nin surlarına çıkarak intihar edeceğini söyledi

Antalya'da surlarda intihar girişimi

Antalya'da, eski kayınpederi tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia eden 35 yaşındaki Hakan C. tarihi Kaleiçi'nin surlarına çıkarak intihar edeceğini söyledi

05 Kasım 2017 Pazar 21:59
Antalya'da surlarda intihar girişimi
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CUMHURİYET Meydanı'ndaki olayda kısa süre önce ayrıldığı eski eşinin babası tarafından 600 bin lira dolandırıldığını öne süren Hakan C., ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. Tarihi Kaleiçi'nin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki surlarına çıkan Hakan C., intihar edeceğini söyledi. Bir elinde benzin dolu bidon, diğerinde bıçak bulunan Hakan C.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Hakan C.'nin kendisini yakma ihtimaline karşı yangın söndürme tüpleriyle hazır bekledi. Polis ekipleri, Hakan C.'yi eylemine son vermesi ve surlardan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Parasının verilmesini isteyen Hakan C., sık sık düşme tehlikesi yaşadı. "Buraya param gelmeyecekse cenaze arabası gelsin" diye seslenen Hakan C., kendisini ateşe vereceğini söyledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bora Ağırtıcı, sorunlarını çözeceğini belirterek inmesini söyledi. Sinir krizi geçiren ve ağlayan Hakan C.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler, kolundan tutarak kurtardı. Bulunduğu yerden sedyeye alınan Hakan C., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKayınpederiHakanKaleiçi
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