Antalya'da şüpheli paket alarmı

ANTALYA -Alanya D400 karayolu Gebiz yol kavşağında önceki gün akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilin birkaç metre uzağında şüpheli paket görenler güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi tarafından gönderilen özel robotla şüpheli pakette inceleme yapıldı. Paketin içinden telefon çıktı.

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