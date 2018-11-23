Antalya'da şüpheli ölüm

Muratpaşa'nın en işlek caddesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da şüpheli ölüm
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EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde yürüyen V.T. (27) rahatsızlanarak bir merdiven kenarına oturdu. Cadde üzerinde bulunan bir esnaftan su isteyen V.T. bir süre sonra kaldırıma düştü. Hareketsiz bir şekilde kaldırım üzerinde yatan V.T. için 112’ye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen motorize sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat müdahale etmesine rağmen V.T. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen V.T.’nin kardeşi ise gözyaşı döktü. V.T.’nin cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Öte yandan, V.T.’nin uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı bu nedenle ailesiyle sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

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