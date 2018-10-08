Antalya'da şüpheli ölüm

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 49 Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir ilden Antalya'ya arkadaşının yanına gelen 43 yaşındaki Celil Çoban, dün gece geç saatlere kadar gezdi. Uzun süre uyanmaması üzerine arkadaşları açtıkları odada Çoban'ı hareketsiz şekilde gördü. Çoban'ın seslere cevap vermemesi nedeniyle arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceme ekiplerinin incelemesinin ardından Celil Çoban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.