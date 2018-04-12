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Antalya'da şüpheli çanta paniği

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bank kenarında unutulan kadın çantası polisi alarma geçirdi

Antalya'da şüpheli çanta paniği

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bank kenarında unutulan kadın çantası polisi alarma geçirdi

12 Nisan 2018 Perşembe 23:06
Antalya'da şüpheli çanta paniği
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SABAH saatlerinde fark edilen çantanın çevresinde önlem alan polis, yaya trafiğini kesti. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünün ardından bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanının incelemesinin ardından çantada tehlikeli bir unsur olmadığı anlaşıldı. İçinde çeşitli malzemeler bulunan çanta polis tarafından alındı, bölge yaya trafiğine açıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Cumhuriyet MeydanıKadın çantası
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