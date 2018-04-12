Antalya'da şüpheli çanta paniği

SABAH saatlerinde fark edilen çantanın çevresinde önlem alan polis, yaya trafiğini kesti. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünün ardından bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanının incelemesinin ardından çantada tehlikeli bir unsur olmadığı anlaşıldı. İçinde çeşitli malzemeler bulunan çanta polis tarafından alındı, bölge yaya trafiğine açıldı.

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