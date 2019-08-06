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Antalya'da sokak ortasında işlenen müteahhit cinayetinde yeni gelişme!

Antalya’da bir müteahhidi evinin otoparkında silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

ASAYİŞ 06.08.2019, 12:02 06.08.2019, 12:42 Melike Temir
Antalya'da sokak ortasında işlenen müteahhit cinayetinde yeni gelişme!
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EDİNİLEN bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki apartmanda oturan Fatih Mehmet Şirazi (51), otoparkta bulunan 34 KH 7852 plakalı otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.Ö.'yü (63), yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler T.Ö.'yü Muratpaşa ilçesindeki bir evde saklanırken yakaladı. T.Ö., emniyetteki ifadesinde Fatih Mehmet Şirazi ile aynı köyden oldukları ve birlikte müteahhitlik yaptıklarını, olay günü aralarında borç yüzünden çıkan tartışmada şahsı silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini öne süren T.Ö., "Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Ben de olay günü takip edip, vurdum" diye konuştu. T.Ö'nün, ifadesinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

#yeni gelişme #Cinayet #müteahhit #sokak ortası #Antalya
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